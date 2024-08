“Spassu i Vanedda- #Estatecne”: una serie di eventi in via Penna a Scicli

Tecne99, fondata nel 2018 all’interno del Teatro Piccolo Stabile di Jungi e gestita dalla Compagnia Teatrale “Gli Amici di Matteo”, ha l’obiettivo di rigenerare l’area urbana tramite l’arte, con un forte impegno per i diritti dei lavoratori dello spettacolo e degli artisti. La missione dell’associazione è creare spazi sicuri, sia virtuali che fisici, per l’espressione artistica, collaborando con altri enti del Terzo Settore e focalizzandosi sulla comunità locale. La sede di Via Penna 4 funge da centro nevralgico per incontri e dialoghi tra artisti di diverse età e provenienze.

Per agosto 2024, Tecne99 ha organizzato una serie di eventi volti a riqualificare l’antico quartiere medievale alle pendici del Colle San Matteo, in particolare Via Penna. Questi eventi trasformeranno il quartiere in un teatro naturale e vivo, valorizzandolo attraverso l’arte e contrastando il degrado.

Il programma, diretto artisticamente da Sasha Vinci e Andrea Calabrese, è il seguente:

Martedì 6 agosto 2024: Palco Aperto – Espressioni Personali

Una serata di inaugurazione in cui diversi artisti presenteranno opere e espressioni creative personali. Via Penna 4 sarà il fulcro dell’evento, ospitando anche una postazione del Mast Festival, in collaborazione con l’Aps Occhio Vivo.

Martedì 13 agosto 2024: ILDE

La cantautrice Ilde Poidomani debutta con un progetto inedito che intreccia note di rock, country e blues, caratterizzato dalla sua voce graffiante.

Mercoledì 21 agosto 2024: Καιρός – MANIA/BRUSCI

Una videoinstallazione inedita di Gianni Mania, accompagnata dalle sperimentazioni sonore di Lorenzo Brusci. La serata rigenererà il luogo attraverso performance artistiche.

Mercoledì 28 agosto 2024: Palco a Tema – Espressioni Siciliane

Un omaggio ai cantautori, scrittori e poeti siciliani, con vari artisti che si alterneranno sul palco per celebrare la cultura e le origini siciliane.

Durante tutte le serate, le installazioni artistiche saranno curate da artisti del collettivo URA. Palco Aperto e Palco a Tema sono due nuovi format ideati da Tecne99 per promuovere l’arte e la cultura locale.

© Riproduzione riservata