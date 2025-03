“Non è la storia di un eroe”: spettacolo alla Wunder Casa Teatro di Vittoria

“Non è la storia di un eroe”: appuntamento con il teatro d’autore oggi alle 21 presso la Wunder Casa Teatro, sorta a Vittoria su iniziativa dell’associazione “Santa Briganti”.

Lo spettacolo, firmato da Mauro Pescio, che ne è anche il protagonista principale, racconta la storia di Lorenzo S. , un giovane che, dopo essere uscito dal carcere nell’estate 2017, a quarant’anni, trova la forza per ricominciare. “Non è la storia di un eroe” è una storia semplice e vera che, nella narrazione teatrale, permette allo spettatore di entrare nel cuore del vissuto di un ex detenuto, delle sue battaglie, delle sue sconfitte, delle sue scelte sbagliate e talvolta sfortunate. Ma è anche la storia di un riscatto di un uomo che ha toccato il fondo ma che lascia alle sue spalle il luogo di detenzione, che ha saputo rialzarsi e diventare una risorsa per la società.

Realizzato inizialmente come podcast, proposto da Raiplay Sound, vince il primo premio nella sezione “Documentario” e vince il primo premio nell’Italian Podcast Awards. La storia dui Lorenzo S. diventa successivamente anche un libro, edito da Mondadori e infine uno spettacolo teatrale.

Esso sarà proposto ora anche al pubblico di Vittoria, il 6 marzo, alle 21.

È stato realizzato con la collaborazione di Arci e inserito nel “Progetto Trap” (Tutti Rivendichiamo Altre Prospettive). Esso è parte degli eventi finali del Progetto Trap e realizzato nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

