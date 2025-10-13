Spari contro i migranti, tre feriti: raggiunti e soccorsi, sono sbarcati a Pozzallo. Uno è in condizioni disperate

Colpi d’arma da fuoco contro i migranti. Centoquaranta persone sono state raggiunte e salvate dalle autorità italiane a circa 50 miglia sud di Pozzallo. Tre uomini sono feriti gravemente. Uno ha una gamba trafitta da un proiettile fuoriuscito, uno ha ferite al volto, e un terzo ha un foro al cranio, è stato trasferito in elisoccorso al Cannizzaro in condizioni disperate. Cosa sia accaduto prima del soccorso non è ancora chiaro. La ong Mediterranea riferiva di “un attacco armato dei miliziani libici avvenuto nel primo pomeriggio di ieri in acque internazionali, in zona sar di competenza maltese circa 110 miglia nautiche a sud est della Sicilia.

Insieme ad Alarm Phone – dice Mediterranea in una nota – avevamo avvisato le autorità italiane fin dal pomeriggio di ieri, ma solo oggi, con 24 ore di ritardo dalla tragica sparatoria, sono partiti i soccorsi. La persona ora in fin di vita poteva essere raggiunta subito da un elicottero maltese o italiano ieri. Ci auguriamo riesca a sopravvivere. Ma se dovesse finire diversamente, di fronte alla scelta di omettere un necessario soccorso urgente, sappiamo di chi sono le responsabilità.

Sono arrivati in queste ore a Pozzallo così, inascoltati per un giorno intero, i profughi vittime dell’ennesimo crimine compiuto da miliziani libici a bordo di mezzi navali forniti dall’Italia”. A Pozzallo sono arrivate le due unità navali fatte confluire per il soccorso. Prima una motovedetta della Guardia costiera con 67 persone a bordo, compresi i tre feriti, e poi un pattugliatore della Guardia di finanza con a bordo altre 73 persone.

AGGIORNAMENTO ORE 18,45 – LE CONDIZIONI DEI FERITI

Le condizioni del ragazzo trasferito in elisoccorso al Cannizzaro sono disperate, già in stato comatoso, è stato intubato per il trasferimento, non era cosciente. Emorragia cerebrale, teca cranica danneggiata e frammenti ossei all’interno; potrebbe trattarsi di un adolescente. Un altro compagno di viaggio ha una parte del volto irrimediabilmente ferita, mascella e mandibola ma pur essendo in codice rosso, è vigile. Una delle ipotesi che stanno circolando è che entrambi siano stati colpiti da un razzo da segnalazione sparato loro contro. C’è anche un terzo ferito, le cui condizioni fortunatamente non preoccupano. E’stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco ad una coscia, il proiettile è entrato ed uscito dalla gamba e sembrerebbe non avere danneggiato l’arteria femorale.

