Spara all’ex fidanzato della figlia. Arrestato uomo di Ispica presunto responsabile del grave episodio

I Carabinieri della Compagnia di Noto e il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno arrestato, nella notte a Ispica, un uomo di 48 anni, accusato di tentato omicidio. L’uomo, con precedenti di polizia, è stato fermato a seguito di una sparatoria avvenuta nel pomeriggio in Via Cavour a Noto, in cui è stato preso di mira l’ex fidanzato della figlia, un giovane di 19 anni anch’egli con precedenti.

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, l’aggressione sarebbe avvenuta a seguito di una lite familiare. Intorno alle 15.30, l’uomo avrebbe esploso alcuni colpi di arma da fuoco in direzione del giovane, che è però riuscito a mettersi in salvo. Dopo pochi minuti, il 48enne avrebbe sparato altri cinque colpi contro l’abitazione del ragazzo, prima di darsi alla fuga.

Le indagini, condotte in maniera coordinata da Carabinieri e Polizia di Stato, hanno permesso di ricostruire l’accaduto grazie all’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte sul posto. La rapida collaborazione tra le forze dell’ordine ha portato all’individuazione del sospetto, rintracciato e fermato intorno alle 21.00 presso la sua abitazione a Ispica.

Durante la perquisizione, è stata rinvenuta e sequestrata una pistola, detenuta illegalmente, che si presume sia l’arma utilizzata nell’aggressione. L’uomo è stato quindi arrestato con l’accusa di tentato omicidio e detenzione abusiva di armi, ed è attualmente detenuto presso la casa circondariale “Cavadonna” in attesa delle decisioni della Procura della Repubblica di Siracusa, che ha coordinato l’indagine.

È importante ricordare che, in base alla presunzione di innocenza sancita dalla Costituzione, l’uomo è solo indiziato di reato. La sua posizione sarà valutata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’iter processuale e potrà essere definita solo con una sentenza definitiva.

