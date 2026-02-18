Spaccio di cocaina e crack in centro a Ragusa: arrestato, patteggia

Era stato arrestato dai militari dell’Arma che stavano osservando dei movimenti sospetti nei pressi della sua autovettura in una via poco trafficata nel centro storico di Ragusa. Dopo avere documentato diverse cessioni di droga, a seguito del controllo, i carabinieri avevano rinvenuto 15 dosi di cocaina e 7 di crack, circa 10 grammi in tutto, oltre a una somma in contanti di 230 euro che erano state ritenute provento di attività di spaccio. Il 28enne di origine albanese era stato quindi tratto in arresto e condotto al carcere di contrada Pendente. Assistito dall’avvocato Fabrizio Cavallo, il 28enne si era rivolto al Tribunale del Riesame di Catania che, su richiesta della difesa, aveva ritenuto insussistente l’aggravante contestata ovvero l’aver miscelato le sostanze per aumentarne la potenzialità lesiva. Lo stesso Riesame aveva sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. In sede di udienza preliminare l’avvocato Cavallo ha patteggiato la pena con il pm Santo Fornasier. Il 28enne è stato condannato dal gip Gaetano Di Martino, in primo grado, alla pena finale di un anno e 4 mesi, pena sospesa.

