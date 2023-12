Spacciatore arrestato davanti a una scuola di Vittoria

Arrestato spacciatore davanti a una scuola di Vittoria. L’operazione è stata condotta dalla polizia in seguito ad una segnalazione arrivata tramite l’app “youpol”, utilizzata dai giovani per segnalare episodi di bullismo, spaccio di stupefacenti e violenza domestica.

Gli agenti hanno notato un giovane, già con precedenti di polizia e penali, coinvolto in un’attività sospetta. Il giovane ha ceduto un involucro contenente sostanza stupefacente a un ragazzo di circa 16 anni, allontanandosi subito dopo.

L’ARRESTO



La polizia ha fermato e controllato immediatamente il giovane, trovandolo in possesso di 8 involucri contenenti hashish per un peso totale di circa 8 grammi. Successivamente, durante una perquisizione presso l’abitazione, gli agenti hanno scoperto ulteriore sostanza stupefacente, 44 grammi di hashish nascosti all’interno di un giubbotto nella sua camera da letto, insieme a un bilancino di precisione e un coltello contaminato dalla droga, utilizzato presumibilmente per il confezionamento e il pesaggio della stessa.

A seguito di queste scoperte, il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con l’aggravante di aver ceduto droga a minori di 18 anni vicino a un istituto scolastico. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato condotto in regime di arresti domiciliari presso la sua abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.