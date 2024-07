Sostegni alle aziende agricole per superare ed uscire dalla crisi. L’accordo di maggio viene discusso con la base

Tre soggetti che guardano al superamento della crisi agricola con strumenti capaci di rafforzare rapporti e di offrire servizi. Fianco a fianco su un percorso chiaro ed innovativo per il futuro dell’agricoltura siciliana viaggiano Confagricoltura Sicilia, Coopcredit e CDR Italia che da 25 anni supporta le aziende italiane nella loro crescita. Nello scorso mese di maggio la sigla dell’accordo, in questi giorni l’avvio della sua presentazione alle realtà siciliane che operano nel settore.

La road map ha visto i primi due incontri ad Agrigento ed a Trapani. Poi sarà la volta delle altre città dell’isola.

Presenti il Presidente Confagricoltura Sicilia Rosario Marchese Ragona, il Presidente Coopcredit Roberto Ponte, Carlo Spagliardi per CDR Italia ed il vice presidente nazionale di Confagricoltura Sandro Gambuzza. Discussi nel corso degli incontri con gli associati di Confagricoltura argomenti sui quali si punta per rafforzare il sistema agricolo nell’isola. Tre in tutto: il sostegno finanziario alle aziende agricole con Coop Credit che si impegna a mettere a disposizione delle imprese associate a Confagricoltura Sicilia linee di credito agevolate e strumenti finanziari dedicati, per aiutarle a superare le difficoltà economiche e a investire nel proprio sviluppo; la formazione e la consulenza specializzata con Confagricoltura Sicilia e Coop Credit che collaboreranno per offrire alle aziende agricole corsi di formazione, assistenza tecnica e consulenza specializzata in ambiti strategici come il marketing, la gestione aziendale e l’innovazione tecnologica; il rafforzamento delle filiere e delle agroenergie con una partnership che mira anche a sostenere il rafforzamento delle filiere agroalimentari siciliane ed a promuoverne lo sviluppo come strumenti per aumentare la competitività e la sostenibilità del settore.

Il nuovo percorso

Per il presidente di Confagricoltura Sicilia Rosario Marchese Ragona “gli strumenti per il sostegno delle imprese agricole, colpite dall’aumento dei costi di produzione e dalla crisi climatica, richiedono un dialogo ancora più stretto tra la nostra Federazione e il sistema dell’accesso al credito”. Dal presidente di Coopcredit Roberto Ponte l’assicurazione “a supportare il rafforzamento di tutti gli operatori del settore agricolo e delle filiere d’eccellenza siciliane”. Che fare? “E’ un momento cruciale in cui è necessario saper cogliere le grandi opportunità della trasformazione digitale e green dettate dal PNRR e saper gestire la crescita dei costi di energia, delle materie prime e di quelli legati alle emergenze climatiche” – ha sottolineato Carlo Spagliardi ai partecipanti ai due incontri nella Sicilia occidentale.

