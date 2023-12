Sospesa licenza per 7 giorni a un locale di Ispica: non hanno segnalato una rissa alla polizia

Sospensione della licenza ai danni di un locale della fascia costiera del Comune di Ispica per 7 giorni. E’ quanto stabilito dal Questore di Ragusa, Vincenzo Trombadore, in seguito alla segnalazione effettuata dalla polizia di Modica. In particolare, la sospensione è scattata a causa di una violenta lite tra un gruppo di giovani avventori del locale, verificatasi all’interno e proseguita all’esterno del locale nelle settimane precedenti.

I TITOLARI NON HANNO CHIESTO L’INTERVENTO DELLA POLIZIA



Durante tale evento, sia il personale addetto alla sicurezza del locale sia il titolare della licenza non hanno segnalato l’accaduto né richiesto l’intervento delle Forze di Polizia.

Di conseguenza, il Questore ha preso la decisione di sospendere la licenza del locale e di chiuderlo al pubblico.