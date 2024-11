Sorvegliato speciale in giro per Ragusa: denunciato

Un uomo di 37 anni originario di Vittoria ma residente a Ragusa è stato denunciato dalla polizia in quanto accasuto di aver violato gli obblighi previsti dalla sorveglianza speciale.

I fatti

I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi, in orario serale, nel centro di Ragusa. Durante i controlli, gli agenti si sono recati più volte e in giorni diversi all’abitazione dell’uomo, constatando che non si trovava in casa, come avrebbe dovuto essere, dato che era sottoposto a tale regime di sorveglianza. L’uomo è stato quindi denunciato.

© Riproduzione riservata