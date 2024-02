Sorpreso a rubare gioielli in una casa a Vittoria: arrestato

E’ stato arrestato dalla polizia di vittoria un pregiudicato accusato di aver rubato all’interno di un’abitazione. In seguito ad una segnalazione, gli agenti sono arrivati sul posto e hanno notato una finestra socchiusa e sorpreso un uomo all’interno di una casa intento a commettere un furto.

L’uomo è stato prontamente bloccato dagli agenti con ancora la refurtiva in mano.

L’UOMO E’ STATO ARRESTATO

Successivamente, durante la perquisizione personale, sono stati rinvenuti numerosi monili in oro, ciondoli e orologi nascosti all’interno di una borsa, che erano il provento del furto appena perpetrato.

L’uomo, un quarantanovenne con numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, è stato quindi arrestato in flagranza di reato per il tentativo di furto.

