Sono gemelli ma sono nati in anni diversi. Il singolare caso di un parto a Capodanno

Uno straordinario miracolo di Capodanno ha stupito la città costiera della Croazia meridionale di Spalato. Due sorelle gemelle appena nate, ma concepite a soli due minuti di distanza l’una dall’altra, festeggeranno i loro compleanni in anni diversi. I certificati di nascita delle sorelle rivelano un dettaglio notevole: la prima femmina è nata il 31 dicembre 2023 alle 23:59, mentre la sorella minore è nata il 1 gennaio 2024 alle 00:01. Una circostanza curiosa che ha stupito il personale dell’ospedale di Spalato.

“Questa è una situazione davvero insolita”, ha detto ai media locali Damir Roje, capo del dipartimento di maternità dell’ospedale responsabile. Roje, che ha già accompagnato un numero considerevole di nascite gemellari, ha sottolineato di non aver mai sperimentato una costellazione del genere. Sebbene le nascite gemellari in due giorni diversi non siano insolite, una nascita in due anni diversi è la prima volta.

Le nascite gemellari sono speciali di per sé. In Italia, ad esempio, un neonato ogni 42 è un gemello. Ma la probabilità che i gemelli nascano in giorni o addirittura anni diversi è estremamente bassa. Ciò rende il caso delle suore croate ancora più notevole. La nascita delle due bambine ha suscitato scalpore a Spalato. Ma nonostante le strane circostanze, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” madre e figli stanno bene e godono di ottima salute. Ora possono aspettarsi una vita di festeggiamenti di compleanno unici, con solo due minuti ma un anno intero di differenza.