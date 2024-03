“Sonata for 7 cities”. Lezione del pianista Filippo Gorini per gli studenti del Liceo Musicale “Verga” di Modica

Il pianista Filippo Gorini ha tenuto una lezione concerto presso la Sala Triberio di Palazzo della Cultura, rivolta agli studenti del Liceo Musicale dell’Istituto di Istruzione Superiore “Verga” di Modica. L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’Associazione Mozart Italia – sede di Modica, presieduta da Anna Maria Spoto, e sotto il Patrocinio del Comune di Modica.

Questo incontro ha fatto parte del progetto di residenza SONATA FOR 7 CITIES, proposto dall’artista in diverse città del mondo, e ha rappresentato un momento significativo per i giovani musicisti del Liceo “Verga”. Durante la lezione concerto, Gorini non solo ha eseguito magistralmente le ultime due Sonate di Schubert, ma ha anche dialogato con gli studenti su cosa significhi essere un musicista oggi e su come costruire una carriera brillante nel mondo della musica. Ha condiviso esperienze personali e fornito chiavi di lettura per esplorare il mondo sonoro di Schubert.

Questa iniziativa, così come la masterclass di pianoforte tenuta da Gorini per gli studenti del Liceo “Verga”, rientra nel progetto “Incontri con il Maestro”, il cui obiettivo è combinare il perfezionamento tecnico e interpretativo con l’orientamento verso percorsi di studio e carriere future nel campo musicale. La masterclass ha coinvolto anche i docenti di pianoforte del Liceo “Verga” ed è stata coordinata dalla prof.ssa Loredana Vernuccio, referente del Liceo Musicale e tutor per l’orientamento.

© Riproduzione riservata