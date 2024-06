Sit-in e raccolta firme a Ragusa per chiedere “Sicurezza, decoro, legalità” nel centro storico

Il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia (FdI) ha organizzato un sit-in intitolato “Sicurezza, decoro, legalità”, che si terrà domani, giovedì 27, alle 19:00 in piazza San Giovanni a Ragusa. L’obiettivo dell’incontro è esprimere il malcontento dei residenti, commercianti e cittadini riguardo alla percezione di insicurezza nel centro storico della città.

Il sit-in

Il coordinamento cittadino di FdI ha sottolineato la necessità di una maggiore sicurezza e decoro nel centro storico, invitando la cittadinanza a unirsi in un sit-in e una raccolta firme. La manifestazione mira a sollecitare l’amministrazione locale a prendere provvedimenti per migliorare la sicurezza e l’ordine pubblico nella zona.

“Non possiamo più guardare inermi – ha dichiarato il coordinamento cittadino di FdI – è il momento di fare sentire la voce dei residenti, dei commercianti e in generale di tutti quei cittadini che non si sentono sicuri all’interno del centro storico della nostra città. Per questo motivo ci troveremo domani, giovedì 27, alle 19, in piazza San Giovanni, per un sit-in ed una raccolta firme con lo scopo di chiedere all’amministrazione più sicurezza, più decoro e più legalità in quest’area. Invitiamo quanti più ragusani sarà possibile a partecipare.”

