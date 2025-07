Sisifo, la sanità che abita le case: dalla Sicilia una rivoluzione umana premiata a Ragusa

Non è un ospedale, eppure cura ogni giorno migliaia di pazienti. Non fa rumore, eppure è una delle presenze più silenziose e preziose nella vita di tante famiglie siciliane. Il consorzio Sisifo è tutto questo: un esempio di sanità che si fa prossimità, che abita le case, che accompagna e sostiene senza clamore ma con straordinaria efficacia.

E oggi, alla 30esima edizione del Premio Ragusani nel Mondo, il riconoscimento va a una realtà che da oltre vent’anni scrive una delle pagine più luminose del welfare siciliano.

Fondata per portare l’Assistenza Domiciliare Integrata nei luoghi più fragili della società, Sisifo conta oggi oltre 1.300 operatori attivi in tutta l’Isola e più di un milione di prestazioni l’anno, rivolte a malati cronici, anziani, disabili e pazienti in fase terminale. Una sanità alternativa al ricovero ospedaliero, fondata su un modello vicino, concreto e profondamente umano.

La centrale di Ragusa: dove tecnologia e umanità si incontrano

È proprio da Ragusa, cuore operativo del consorzio, che Sisifo ha avviato alcune delle sue esperienze più avanzate. Una centrale che coordina con rigore clinico e umanità un sistema complesso e diffuso, fatto di infermieri, fisioterapisti, medici, assistenti sociali e familiari. Figure come Maurizio Carnazza, Salvo Borrelli, Enzo Rizzo, Carmela Minioto e Luisa Roccuzzo rappresentano ogni giorno la spina dorsale di un’organizzazione che ha fatto dell’ascolto e della relazione il cuore della cura.

Il merito di questo percorso va anche alla visione del presidente Giuseppe Piccolo, del direttore operativo Roberto Roccuzzo e di tutti coloro che hanno creduto nella possibilità di costruire una sanità che non si limiti a curare, ma che sappia prendersi cura.

Una sanità del futuro che affonda le radici nel territorio

Con l’adozione di tecnologie per il monitoraggio da remoto, l’integrazione tra diverse competenze cliniche e una formazione costante del personale, Sisifo si è affermata come modello nazionale per l’assistenza domiciliare. Ma il suo punto di forza resta quello originario: una sanità che cammina accanto alle persone, che le raggiunge a casa, che le guarda negli occhi.

«Ogni intervento è prima di tutto un incontro. Ogni paziente è una storia da ascoltare, non solo un sintomo da trattare» è uno dei principi che guidano ogni giorno i professionisti di Sisifo.

In un momento in cui la sanità pubblica italiana è sotto pressione, Sisifo dimostra che efficienza e umanità possono coesistere. Anzi, devono.

Premio Ragusani nel Mondo: un riconoscimento al valore sociale della cura

Il Premio Ragusani nel Mondo, giunto al suo trentesimo anniversario, quest’anno celebra non solo una realtà d’eccellenza, ma una visione: quella di una sanità che non si misura solo in numeri, ma in vicinanza, dignità e impatto sulla vita quotidiana delle persone.

© Riproduzione riservata