Siria Nicotra della Juda Koizumi Scicli campionessa italiana di judo “Cadetti” 48 kg

Ancora successi per il judo club Koizumi Scicli. Questa volta è Siria Angel Nicotra cadetta Kg 48 che lo scorso fine settimana in occasione dei Campionati Italiani di Judo disputati ad Ostia, conquista il gradino più alto del podio della categoria fino a 48 KG, aggiudicandosi il titolo di Campionessa italiana.



Un successo davvero esaltante per la Koizumi Scicli e per la giovane atleta Siria Angel Nicotra del M° Maurizio Pelligra , che dopo aver superato i primi due turni contro Agliata e Tait, batte prima Bonzano in semifinale e Bersellini in finale conquistando il titolo tricolore.

A gratificare ancora di più la giovane atleta è la convocazione in Nazionale per la “European Cup judo Cadet Coimbra” che si disputerà il 27 e 28 maggio.



Ottima prestazione per il giovanissimo Michelangelo Arrabito primo anno cadetto cat. 60 Kg che dopo aver vinto i primi due turni perde la semifinale contro Esposito e pur restando in corsa per la medaglia di bronzo è costretto ad accontentarsi di un 5° posto, di tutto rispetto, perdendo contro Giuseppe Gesuele.

Gara meno fortunata per Gabriele Carnemolla, ultimo anno cadetto cat. 55 kg, che reduce di un infortunio alla schiena è costretto a cedere al primo combattimento.