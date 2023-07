Siracusa, vendeva biglietti per sfilate di moda a Milano che non esistevano: denunciato 63enne

I carabinieri di Siracusa hanno denunciato un uomo di 63 anni per truffa. I fatti risalgono al mese di febbraio, quando una coppia di Siracusa è stata contattata e gli è stata proposta la partecipazione dei loro figli a concorsi di bellezza che si sarebbero tenuti a Milano.

NESSUN EVENTO DI MODA

La coppia, fidandosi dell’offerta, si è recata a Milano, sostenendo le spese di viaggio e alloggio per diverse migliaia di euro. Tuttavia, una volta giunti in città, hanno scoperto che gli eventi ai quali erano stati invitati non esistevano.

Le vittime hanno quindi sporto denuncia e i Carabinieri hanno identificato l’uomo di 63 anni, originario della Puglia, che aveva ricevuto il pagamento per la partecipazione agli eventi. L’uomo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria competente e dovrà rispondere dell’accusa di truffa.