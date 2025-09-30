Siracusa e Vittoria, al via i laboratori “Oltre le mura”: mattoncini per ricostruire legami tra genitori e figli

Un cuore non si aggiusta solo a parole. A volte bastano piccoli gesti, semplici ma concreti. È questo il senso dei laboratori “Oltre le mura. Unire le distanze, costruire legami… un mattoncino alla volta”, che prenderanno il via dal 4 ottobre 2025 a Siracusa e Vittoria nell’ambito del progetto “Sprigiona il tuo cuore”, selezionato da Con i Bambini grazie al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione di Promozione Sociale Heart4Children, partner del Gruppo LEGO, con la collaborazione della Fondazione San Giovanni Battista e della Fondazione Comunità Val di Noto, trasforma il gioco in uno strumento di rinascita. I mattoncini da costruzione, simbolo di creatività e fantasia, diventano occasione per ricostruire rapporti affettivi tra genitori e figli.

Mattoncini che diventano ponti d’affetto

«Ogni pezzo che si incastra è un atto di fiducia, ogni creazione condivisa è un passo verso un rapporto che si ricompone» ha spiegato Enrico Facco, presidente di Heart4Children.

Per Renato Meli, presidente della Fondazione San Giovanni Battista, «non è solo un gioco, ma un’esperienza capace di generare fiducia, ascolto e nuovi inizi».

Anche Don Gianni Donzello, presidente della Fondazione Comunità Val di Noto, ha sottolineato il valore simbolico: «Costruendo, si impara a ricostruire. E ciò che si ricostruisce non è un semplice oggetto, ma la bellezza di un rapporto che torna a vivere».

Spazi educativi ed emotivi

I laboratori saranno veri e propri spazi educativi e relazionali, dove l’attività con i mattoncini LEGO assumerà un valore psicopedagogico: stimolare la creatività, favorire la cooperazione e restituire fiducia alle relazioni.

Il progetto “Sprigiona il tuo cuore” mira a dare nuova linfa ai legami familiari, mostrando come anche un gioco possa trasformarsi in un ponte di affetto capace di unire ciò che sembrava perduto.

