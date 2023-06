S’introduce di nascosto a casa dell’ex compagna: arrestato straniero a Ragusa

E’ stato arrestato nei giorni scorsi dalla polizia di Ragusa un uomo accusato di violazione di domicilio. Si tratta di uno straniero che si era introdotto nell’abitazione dell’ex compagna, nel centro storico di Ragusa. La donna, impaurita, ha immediatamente chiesto aiuto alla centrale operativa della Questura.

L’UOMO E’ STATO ARRESTATO

Il suo ex compagno si era introdotto furtivamente nell’abitazione, nonostante lei si fosse opposta. Immediatamente, la polizia è arrivata a casa della donna dove l’uomo è stato trovato e condotto in questura. Si tratta di un soggetto già noto alle Forze dell’Ordine per i suoi precedenti di polizia e per reati contro la persona e la famiglia. E’ stato condotto in carcere a Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.