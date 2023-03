S’impiglia la sciarpa nel trapano e muore: terribile incidente domestico ad Acate

Un terribile, quanto assurdo, incidente domestico, è costato la vita ad un 91enne di Acate, Antonino Campo. L’anziano, ipovedente, stava lavorando nella sua casa quando la sua sciarpa è finita tra gli ingranaggi di un trapano elettrico ed è morto soffocato.

L’ANZIANO ERA MOLTO CONOSCIUTO AD ACATE

L’anziano era conosciuto ad Acate per la sua gentilezza.

L’uomo, sposato, era solo in casa. E’ stata la moglie, una volta rientrata, a chiamare le forze dell’ordine. . Sul posto è intervenuto il 118 e i carabinieri. Per lui, purtroppo, non c’era nulla da fare.

I militari hanno appurato che il decesso era dovuto a un tragico incidente domestico e i familiari hanno potuto disporre le esequie. I funerali si svolgeranno nella giornata di oggi, mercoledì 15 marzo alle 15.30 nella Chiesa Madre di Acate.

Il 91enne era molto conosciuto ad Acate anche grazie alla sua attività di vendita della legna. Tutti hanno espresso incredulità e dispiacere per la morte improvvisa e violenta dell’anziano 91enne.