Simone Digrandi presenta la sua candidatura al Consiglio comunale nella lista Peppe Cassì Sindaco. L’appuntamento domenica 16 aprile al Poggio del Sole

Simone Digrandi, candidato al Consiglio comunale di Ragusa a sostegno del sindaco Peppe Cassì, presenterà ufficialmente la sua candidatura domenica 16 aprile, alle 19:30, nella Sala Degli Archi di Poggio del Sole. Digrandi, collaboratore per le Politiche Giovanili uscente presso il Comune di Ragusa, parlerà ai convenuti delle sue idee e delle ragioni per cui vuole continuare nel suo contributo attivo alla vita della comunità.

“Sarà un momento di festa – spiega il candidato al Consiglio comunale – al mio fianco non potevano mancare il sindaco Peppe Cassì e l’assessore Clorinda Arezzo, che mi hanno dato fiducia indicandomi come loro collaboratore, con cui ho lavorato in questi anni e per i quali nutro profonda stima e affetto. Con me sul palco ci saranno anche diversi amici assessori e consiglieri comunali di realtà vicine e più lontane, incontrati lungo questi anni di lavoro nell’amministrazione degli enti locali”.

“In questi giorni sui social sto raccontando le cose fatte negli ultimi 4 anni da collaboratore alle Politiche Giovanili, ma credo che le mie proposte per i prossimi 5 anni abbiano bisogno di molto più che di poche righe. Da qui l’idea di un momento di incontro in cui poter spiegare la visione della città che proverò a portare avanti, insieme al gruppo che mi sostiene”.

Chi è Simone

Simone Digrandi 39 anni, dal 2010 si muove all’interno della comunità ragusana tra associazionismo, progetti civici e culturali, iniziative a favore dei giovani. Nel 2012 ha fondato l’associazione Youpolis Sicilia di cui è stato presidente fino al 2017, per poi esserne presidente onorario. Nel novembre 2018 è stato nominato da Peppe Cassì collaboratore per le politiche giovanili, un’esperienza che gli ha permesso di contribuire alla realizzazione di tante cose utili per i nostri ragazzi, dalle nuove aule studio alla ripartenza della Consulta Giovanile, agli sportelli di ascolto, al nuovo Informagiovani comunale, a co-progettare il Centro Commerciale Culturale, alla realizzazione della tappa ragusana del progetto nazionale STIMA sulla formazione dei giovani in politica.

Il sistema di politiche giovanili messo in piedi è stato riconosciuto meritevole da Anci nazionale e per questo inserito nell’elenco di oltre 150 comuni destinatari di finanziamenti specifici a favore dei giovani Neet.

E’ socio dell’ASAEL, Associazione Siciliana Amministratori Enti Locali, attraverso la quale da quattro anni segue corsi di formazione per giovani amministratori, ritenendo importante essere preparato il più possibile per ciò che potrebbe fare da qui in avanti; in Regione nel 2019 ha collaborato attivamente per la nascita di un organismo che fosse a rappresentanza delle consulte giovanili comunali siciliane.

Nel 2016 ha scritto il libro motivazionale “Dipende da te” rivolto ai giovani, attraverso il quale ha incontrato studenti di numerose scuole siciliane.



FB: www.facebook.com/simonedigrandiragusa

IG: www.instagram.com/simonedigrandi