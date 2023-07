Simon Ugochukwu confermato alla Virtus Ragusa

Una notizia importante per i fan della Virtus Ragusa. La squadra ha annunciato la riconferma di Simon Ugochukwu, noto anche come Ugo Simon, giocatore di basket noto per le sue abilità difensive e l’esplosività atletica che ha dato un contributo importante alle stagioni precedenti della squadra ragusana.

Ugo Simon è nato nel 2002 ed è originario della Nigeria. Con i suoi 199 cm di altezza, è un’abile guardia e rappresenta un importante tassello del roster guidato dal coach Recupido. La sua carriera cestistica in Italia è iniziata nel 2016 proprio con la maglia della Virtus Ragusa, dove ha giocato nel campionato U18 e nella Serie C Silver.

Successivamente, nel 2018, ha ottenuto l’opportunità di giocare con la Fortitudo Bologna, dove ha giocato nell’U18 e nella prima squadra nella Serie A2. Ha dimostrato il suo talento anche a Bologna, tanto da essere promosso al massimo campionato nazionale, dove è rimasto fino al 2020.

Nella stagione successiva, Ugo Simon è tornato a Ragusa e ha continuato a giocare nel campionato di Serie B sotto la guida del coach Bocchino.