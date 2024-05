Sicurezza: l’Ance finanzia 20 euro alle aziende per ogni ora non lavorata dai propri dipendenti che prendono parte ai corsi

L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance) di Ragusa ha annunciato un significativo investimento per le proprie imprese associate, destinato a rimborsare le ore non lavorate dai dipendenti che parteciperanno ai corsi di formazione sulla sicurezza organizzati dall’Ente Sfera. Si tratta di un totale di 6.500 ore di indennizzo per mancata produzione, con un rimborso di 20 euro per ogni ora non lavorata.

I corsi di formazione

Giorgio Firrincieli, presidente di Ance Ragusa, ha spiegato che questi corsi di formazione, sebbene obbligatori e gratuiti, comportano l’assenza dei lavoratori dalle loro mansioni quotidiane, creando un onere per le aziende. Per questo motivo, Ance Ragusa ha deciso di coprire le ore di assenza dei lavoratori, con un rimborso che sarà valido dall’1 giugno 2024 al 31 maggio 2025. Ogni azienda potrà ricevere un massimo di 1.500 euro nel periodo di riferimento.

Le imprese potranno quindi offrire ai loro dipendenti una formazione gratuita sulla sicurezza, fondamentale per prevenire incidenti sul lavoro, senza subire perdite economiche. Per accedere al rimborso, le aziende dovranno presentare una domanda specifica all’associazione costruttori di Ragusa.

Firrincieli ha sottolineato l’importanza della formazione sulla sicurezza, ricordando come i frequenti incidenti sul lavoro evidenzino la necessità di un’attenzione costante su questo fronte. Ha affermato: “Investire nella formazione sulla sicurezza è un passo cruciale per proteggere il benessere dei dipendenti e garantire il successo a lungo termine dell’azienda. La sicurezza sul lavoro, infatti, non solo protegge i dipendenti, ma può anche migliorare la produttività, ridurre i costi associati agli infortuni e migliorare la reputazione aziendale.”

© Riproduzione riservata