Sicurezza a Modica: avviati una serie di incontri nei quartieri

Il Sindaco di Modica, Maria Monisteri, ha avviato una serie di incontri nei quartieri della città per affrontare problematiche legate all’ordine e alla sicurezza pubblica, in collaborazione con le Forze dell’ordine e l’Amministrazione comunale. Il primo di questi incontri si è tenuto ieri pomeriggio in via Grimaldi, nei pressi del centro storico, alla presenza di rappresentanti della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale, oltre che degli assessori Chiara Facello (Politiche sociali), Samuele Cannizzaro (Politiche giovanili), Tino Antoci (Turismo) e Saro Viola.

L’incontro

Durante l’incontro, i residenti e gli esercenti della zona hanno evidenziato l’urgenza di interventi per migliorare la sicurezza. Le Forze dell’ordine hanno fornito rassicurazioni sull’impegno continuo nella protezione dei cittadini. Tuttavia, come sottolineato dall’Assessore Facello, la sicurezza non è sufficiente da sola a risolvere le problematiche della zona. È necessario un approccio integrato che includa misure educative e sociali per prevenire fenomeni di devianza giovanile.

Gli assessori Cannizzaro e Antoci hanno ribadito l’importanza della collaborazione tra istituzioni e commercianti, evidenziando la necessità di responsabilità nella somministrazione di alcolici e nell’utilizzo di contenitori in vetro, che possono essere pericolosi. Inoltre, è stata sottolineata la necessità di promuovere attività di aggregazione e spazi per i giovani, al fine di offrire loro alternative positive e prevenire comportamenti devianti.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto costruttivo, volto a raccogliere spunti utili per lo sviluppo di strategie efficaci contro il degrado giovanile, con l’obiettivo di promuovere sicurezza, crescita e benessere collettivo. Questi incontri continueranno in altre zone di Modica per affrontare le problematiche specifiche di ogni quartiere e lavorare insieme per migliorare la qualità della vita nella comunità.

