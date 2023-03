Siciliani, popolo sedentario: il 50,7% non fa nessuna attività motoria

I nostri figli? Sono troppo sedentari. E lo siamo anche noi, secondo gli ultimi rapporti. E’ anche questo il motivo che ha spinto la regione siciliana, e in particolare l’assessorato alla Salute, a siglare un protocollo d’intesa con il comitato Sicilia del Coni per la promozione dell’attività motoria.

ATTIVITA’ MOTORIA, IL PRIMO PASSO PER LA SALUTE

Non ci vuole certo una grande conoscenza medica per comprendere che l’attività motoria è essenziale per la salute. Muoversi aiuta a prevenire l’obesità e altre malattie croniche, quali malattie cardiovascolari, diabete, malattie respiratorie, tumori.

Il protocollo, che si inserisce nell’ambito del Piano regionale della prevenzione 2020-2025 e ha durata quinquennale, prevede la collaborazione tra istituzioni per la realizzazione di percorsi multidisciplinari e intersettoriali a livello regionale che favoriscano il movimento.

I NUMERI

Secondo il Rapporto Passi 2017-2020 “Sedentarietà”, il 50,7 per cento della popolazione siciliana è completamente sedentario, un valore che supera di gran lunga quello di riferimento nazionale che si attesta al 36,6 per cento.