“Siciliana”, l’evento musicale internazionale dalla Svizzera a Ispica

L’appuntamento internazionale è in programma sabato a partire dalle 20.30 in Piazza Statella nel centro storico della città. Ad esibirsi l’orchestra Musizierkreis See e la soprano Katrin Luthi che eseguiranno musiche di Beethoven, Händel, Mascagni, Boccherini e Di Capua.

La direzione musicale e gli arrangiamenti sono del Maestro Felix Schüeli. L’evento è patrocinato dal Comune di Ispica ed è finanziato dal Verein MKS svizzero. E’ organizzato con la collaborazione dell’Amministrazione del sindaco Innocenzo Leontini e dell’insegnante Carmela Fronterrè, ispicese che lavora in terra elvetica con dedizione per promuovere le bellezze del nostro territorio.

© Riproduzione riservata