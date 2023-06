Sicilia e Sardegna unite dall’aeroporto di Comiso. Al via tratta aerea verso Alghero

Una novità dell’estate 2023. Aeroitalia ha annunciato di aver lanciato una nuova tratta aerea da Comiso ad Alghero, con un collegamento diretto a Via Roma, a partire da soli 39 euro. Questa nuova rotta arriva in un momento in cui l’aeroporto di Comiso ha subito una perdita significativa a seguito della partenza di Ryanair, ma dimostra che ci sono ancora opportunità per l’aeroporto e per la città di Comiso.

Alghero è una meta turistica molto amata, conosciuta soprattutto per le sue splendide spiagge e le acque cristalline del Mar Mediterraneo. La città si trova sulla costa nord-occidentale della Sardegna ed è circondata da una natura mozzafiato. La città è stata fondata dai fenici nel IV secolo a.C. e ha una storia molto interessante, con influenze di diverse culture che si sono succedute nel tempo.

Tra le principali attrazioni di Alghero ci sono le sue spiagge, come la spiaggia di Maria Pia, la spiaggia di San Giovanni, la spiaggia di Lazzaretto e la spiaggia di Mugoni. Tuttavia, la città offre anche molte altre opportunità di svago, come la visita alla Cattedrale di Santa Maria, il centro storico della città e i suoi bastioni, nonché diversi musei, tra cui il Museo Archeologico.

La nuova tratta aerea da Comiso ad Alghero offre un’opportunità unica per i turisti di visitare questa splendida città e la sua costa mozzafiato. Inoltre, il volo diretto verso Via Roma rende Alghero ancora più accessibile, con l’aeroporto situato a soli 10 minuti dal centro della città.

In generale, il lancio di nuove rotte aeree da parte di Aeroitalia a Comiso dimostra che l’aeroporto e la città sono ancora in grado di attrarre compagnie aeree e turisti, nonostante la partenza di Ryanair. Questo può essere un segnale di speranza per la città e per coloro che cercano di promuovere il turismo nella zona. L’arrivo di nuove rotte aeree apre nuove opportunità per Comiso e per la sua economia, e si spera che ciò porti a un aumento del numero di visitatori nella città e nella regione circostante.