Sicilia, confermato il bonus bebè: ecco come partecipare

L’Assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha pubblicato anche quest’anno l’avviso per la concessione del bonus bebè di 1000 euro, rivolto alle famiglie siciliane con ISEE fino a 10.000 euro.

Il presidente della Regione e assessore ad interim, Renato Schifani, ha sottolineato l’importanza della misura come sostegno concreto alle famiglie in condizioni di maggiore fragilità economica, evidenziando come investire nella natalità significhi garantire un futuro più solido alla comunità e rafforzare il ruolo dei Comuni come presidio territoriale.

Il bonus è destinato ai neo-genitori residenti in Sicilia al momento del parto, dell’adozione o dell’affidamento, con cittadinanza italiana o comunitaria e ISEE non superiore a 10.000 euro. Per una distribuzione equa delle risorse nell’arco dell’anno, le domande saranno suddivise in due finestre temporali: il primo semestre per i nati dal 1° ottobre 2025 al 31 marzo 2026 e il secondo semestre per i nati dal 1° aprile al 30 settembre 2026. Le nascite tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2026 saranno incluse nel primo semestre 2027.

Le richieste devono essere presentate entro 45 giorni dalla nascita o dal provvedimento di adozione/affidamento ai Comuni di residenza, che provvederanno a inoltrarle all’Assessorato regionale della Famiglia. Le scadenze fissate sono il 20 maggio 2026 per il primo semestre e il 20 novembre 2026 per il secondo semestre. Successivamente, l’Assessorato redigerà le graduatorie e ripartirà le somme alle amministrazioni locali, che erogheranno il bonus ai beneficiari.

L’avviso pubblico completo è consultabile sul sito ufficiale della Regione Siciliana.

