Siccità: 9 mila metri d’acqua al giorno per la diga del Ragoleto. La decisione dopo confronto in Prefettura

Il dirigente generale dell’assessorato regionale all’Agricoltura, Dario Caltabellotta, commissario delegato all’emergenza idrica in agricoltura e la zootecnia in Sicilia, ha reso noto che sarà emessa un’ordinanza con cui si autorizza il conferimento di novemila metri cubi d’acqua al giorno per il mese di agosto dall’invaso della Diga Ragoleto. L’annuncio nel corso di un vertice in prefettura, a Ragusa, convocato dal prefetto Giuseppe Ranieri. “Confermeremo i novemila metri cubi al giorno che fino ad oggi sono stati prelevati giornalmente dal Consorzio di bonifica di Ragusa. Così, prevediamo l’utilizzo di circa 600 mila metri cubi complessivi, che consentiranno l’irrigazione di soccorso agli agricoltori ed evitare il tracollo economico del comparto”, ha annunciato Caltabellota alle battute finali della riunione. L’ordinanza sarà firmata per permettere alle aziende agricole e zootecniche ragusane di attingere di nuovo dalla Diga Ragoleto.

