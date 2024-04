Si taglia il braccio con il flex, anziano trasferito a Catania. Le sue condizioni sono serie

E’ stato trasferito al Trauma Center del Cannizzaro di Catania l’anziano di 80 anni che si è ferito gravemente ieri pomeriggio con un flex a Modica mentre lavorava alcune tavole di legno. Le sue condizioni sono state definite molto serie. L’uomo ha perso molto sangue ma per fortuna non rischia di perdere il braccio. E’ stto subito preso in carico nel reparto di Chirurgia Plastica e poi, in serata, proprio a causa della copiosa perdita di sangue è stto trasferito in rianimazione. Per fortuna, le sue condizioni si sono stabilizzate e presto sarà di nuovo trasferito nel reparto di chirurgia plastica. Non è in pericolo di vita ma le sue condizioni sono costantemente monitorate.

TRASFERITO IN ELISOCCORSO, LA DINAMICA DELL’INCIDENTE

L’uomo, nonostante la ferita e la copiosa perdita di sangue, è riuscito a spegnere il flex che, per cause ancora da accertare, è finito sul suo braccio sinistro. Immediatamente allertati i soccorsi, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Maggiore-Baglieri di Modica. Data la profondità delle ferite, i medici hanno deciso di allertare l’elisoccorso e di trasferirlo al Trauma Center di Catania, dove attualmente si trova ricoverato.

