Si stava imbarcando per Malta con 11 kg di marijuana e 3 di cocaina. Arrestato per traffico internazionale di stupefacenti

Arrestato alla frontiera con 11 kg di marijuana e oltre 3 kg di cocaina. L’operazione della polizia di stato, coordinata su scala europea da Frontex, l’agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, ha permesso di fermare un uomo di 43 anni che stava per imbarcarsi da Pozzallo per Malta.

Durante questi controlli congiunti dalla Polizia Stradale di Ragusa e dall’Agenzia delle Dogane di Pozzallo, è stata effettuata una verifica su un’autovettura di grossa cilindrata. Gli agenti e i funzionari hanno notato l’agitazione dell’uomo e il suo atteggiamento preoccupato.

L’ISPEZIONE



Durante un’ispezione più dettagliata degli interni dell’auto, sono stati scoperti due borsoni da viaggio che contenevano una notevole quantità di sostanze stupefacenti. In particolare, sono state trovate dieci buste di plastica trasparente termosaldate contenenti marijuana, per un peso totale di 11,08 kg, e tre buste sottovuoto termosaldate contenenti cocaina, per un peso totale di 3,246 kg.

Si stima che queste droghe avrebbero potuto generare introiti illeciti per la criminalità per circa un milione e mezzo di euro.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto in carcere a Ragusa a disposizione dell’Autorità giudiziaria.