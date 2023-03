Si stabilizzano all’Asp di Ragusa 131 infermieri. Dal 1° maggio nuovi contratti a tempo indeterminato

131 infermieri saranno stabilizzati dall’Asp di Ragusa e dal 1° maggio 2023 saranno stipulati i relativi contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato. Una buona notizia per tutti questi lavoratori che da tempo aspettavano una certezza lavorativa.

STABILIZZAZIONE, LE PROCEDURE



La prima procedura, ha consentito l’assunzione di 71 infermieri che hanno maturato, alla data del 30 giugno 2022 o del 31 dicembre 2022, tre anni di servizio negli ultimi otto, anche non continuativi, alle dipendenze dell’ASP di Ragusa (per almeno un giorno) o di altre Aziende del servizio sanitario nazionale, Enti e istituti di ricerca, a cui hanno avuto accesso previo concorso.



La seconda procedura valorizza invece le professionalità reclutate a tempo determinato dall’ASP di Ragusa, purché abbiano maturato 18 mesi di servizio (anche non continuativi) entro e non oltre il 30 giugno 2022, di cui almeno sei durante le fasi dell’emergenza Covid-19, che il legislatore ha individuato nell’arco temporale fra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022. Questa seconda procedura, previa approvazione di una graduatoria di merito, consente nell’immediato la stabilizzazione dei primi 60 infermieri in possesso dei requisiti indicati.