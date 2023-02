Si rompe cordone simulacro Sant”Agata. Processione fermata

Bloccate, seppur temporaneamente, la storica processione della festa di Sant’Agata a Catania. Si è infatti spezzato, probabilmente per problemi per usura o per L troppa forza, il cordone di sinistra che traina il fercolo della santa catanese. Per fortuna nessuni si è fatto male durante il giro esterno della festa nell’area della zona dei cappuccini. Si sta cercando di procedere con la sostituzione o riparazione ma al momento la processione è stata bloccata. Pare che il cordone, di canapa, sia uno dei più vecchi e pertanto adesso si cercherà di vedere come andare avanti. Notizia in aggiornamento

