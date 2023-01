Si ritrovano a Modica dopo 60 anni dalle elementari

Incontro tra ex compagni di scuola della classe IV e V elementare della scuola “Santa Marta” di Via Vittorio Veneto a Modica dopo 60 anni. Nel corso della piacevole occasione è stato ricordato il loro insegnante che fu Carmelo Cassarino, morto all’età di 103 anni. Gli ex compagni hanno rivissuto tanti bei ricordi dell’epoca. Il prossimo passo sarà quello di rifare la foto nella stessa classe di V elementare di 60 anni fa (1961-1962).

