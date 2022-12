Si prepara la 18esima Maratona di Ragusa

Fervono i preparativi per la 18° Maratona di Ragusa che si disputerà il prossimo 22 gennaio 2023 che, per questa edizione, si pregia di ospitare la XXI edizione del Campionato Italiano di mezza Maratona dei Vigili del Fuoco memorial A.Chessari,con la collaborazione del Comando Vigili del fuoco di Ragusa e Asd no al doping Ragusa.Manif fortemente voluto dal Comune di Ragusa con in testa il Sindaco Peppe Cassì, l’Assessore allo sport Eugenia Spada, evento sotto egida Fidal e Uisp Iblei diretta da Tonino Siciliano.

Tre gli eventi sportivi di successo la Maratona sulla classica distanza dei Km 42,195 con partenza alle ore 8,00 da via F.Rossitto a seguire alle 9,00 il walking e alle 9,45 la straRagusa sulla distanza della mezza maratona km 21,097. Per tutti da Piazza San Giovanni alle 10,00 sempre del 22 gennaio parte la Family Run che raggiungerà Ragusa Ibla per un totale di km 3,5.



Anche per questa edizione la manifestazione vede la stretta collaborazione sportiva di Decathlon che crede molto nella diffusione del messaggio sportivo. partners della Family run.

Iscrizione aperte sul sito dedicato www.maratonadiragusa.com o info tel Guglielmo 3315785084