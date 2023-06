Si piange per Sergio Scribano e la sua morte assurda

La comunità di Vittoria è stata scossa da un ennesimo incidente mortale avvenuto lungo la strada Vittoria – Scoglitti, che ha causato la morte di un uomo di 47 anni, Sergio Scribano, originario di Ragusa e residente a Vittoria. Nonostante i tentativi di soccorso, non c’è stato nulla da fare per la vittima.

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 12 di ieri, mercoledì 31 maggio, ma l’esatta dinamica dell’incidente rimane ancora da confermare. Tuttavia, sembra che la vittima abbia perso la vita in seguito a uno scontro violento tra la sua moto e un’auto BMW in zona contrada Zafaglione vicino Scoglitti.

Dopo l’impatto, il motociclista sarebbe finito sull’asfalto, ma purtroppo i tentativi di rianimarlo sono stati vani. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che stanno cercando di chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

La notizia dell’incidente mortale ha suscitato grande tristezza e commozione nella comunità di Vittoria e in quella di Ragusa, città di cui era originario. Questo tragico evento riporta alla luce il problema della sicurezza stradale, che continua a rappresentare una delle principali cause di morte in Italia. Troppo spesso, infatti, le strade del nostro paese diventano teatro di incidenti mortali, che lasciano delle ferite profonde nella comunità locale. L’uomo, benvoluto da amici e familiari, ma anche dai colleghi di lavoro, era originario di Ragusa, dove era molto conosciuto anche per la sua passione per la musica, e viveva a Vittoria. Lavorava a Sigonella negli uffici dell’aeronautica militare.