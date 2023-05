Si mettono in sicurezza i colombari dei cimiteri di Ragusa e Ibla. Aggiudicati i lavori

I colombari dei cimiteri di Ragusa Centro e di Ibla saranno messi in sicurezza. E’ stata infatti pubblicata in Albo Pretorio del Comune di Ragusa, una determinazione riguardante l’aggiudicazione dei lavori. In particolare, si tratta di lavori di messa in sicurezza e di risanamento.

I LAVORI



A effettuare i lavori sarà la ditta Muneglia Salvatore di Vittoria, per il prezzo di 152.149,43, euro oltre IVA, comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 7.418,27, al netto del ribasso offerto del 29,94% sul prezzo a base di gara di euro 214.000,00, oltre IVA, comprensivi di oneri di sicurezza.