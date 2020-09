Si gareggia per la Monterosso Trail - Ragusa Oggi

Si gareggia per la Monterosso Trail

Il grande giorno è già fissato: 11 ottobre, ore 8:30, quando il primo degli iscritti al Monterosso Trail prenderà la partenza per la gara competitiva. L’appuntamento di Monterosso Almo si svolgerà infatti nel pieno rispetto delle disposizioni sanitarie prese per combattere il Covid-19, quindi si gareggerà a cronometro, attraverso una formula che nelle ultime settimane inizia a trovare apprezzamento presso gli appassionati, anche se la voglia di correre uno al fianco dell’alto lottando fino allo sprint finale è sempre alta. Ma visto che si dovrà ancora attendere, questa modalità consente di vivere comunque bellissimi eventi come quello ragusano, disegnato nel cuore del Parco Forestale di Canalazzo.

Il percorso della gara agonistica misura 20 km per un dislivello di 930 metri mentre quello riservato al walking è di 12 km per 430 metri. In questo caso, i partecipanti prenderanno il via divisi in scaglioni per ridurre al minimo i contatti: il primo gruppo partirà alle ore 8:00. I concorrenti dovranno avere obbligatoriamente con sé almeno mezzo litro d’acqua, fischietto e telefono cellulare, oltre a un bicchiere da usare ai punti di ristoro. Eliminati come da protocollo alcuni servizi come spogliatoi, docce e consegna delle medaglie, mentre il ristoro finale sarà consegnato in busta chiusa.

Epicentro della manifestazione sarà Piazza Sant’Antonio a Monterosso Almo, dove si terranno le partenze e si svolgeranno le premiazioni a partire dalle ore 12:30. La gara, allestita in collaborazione con l’Uisp Comitato degli Iblei e il Comune di Monterosso Almo e in convenzione con la Fidal, è inserita nel circuito Trail Sicilia Challenge.

Le iscrizioni, da effettuare entro e non oltre l’8 ottobre inviando documenti, dati e ricevuta del bonifico a causaranoguglielmo@gmail.com, hanno un costo di 10 euro per la gara agonistica e 5 euro per la non competitiva, con pacco gara assicurato per i primi 100 iscritti. Considerando le difficoltà esistenti per poter gareggiare, essere a Monterosso Almo sarà in ogni caso una grande vittoria.

Per informazioni: Ass.No al Doping, tel. 331.5785084, https://www.facebook.com/events/s/3-ed-monterossotrail/208719136838710/?ti=wa