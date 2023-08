Circa 300 persone parteciperanno alla Maratona della Filippide

La Filippide è una maratona molto particolare, ispirata alle antiche tradizioni sportive dell’Antica Grecia, dove gli atleti gareggiano senza l’ausilio di tecnologie moderne, senza riferimenti sui chilometri da percorrere e senza rifornimenti se non l’acqua. Questa edizione numero 15 della Filippide avrà almeno 300 partecipanti e si terrà sulle strade siciliane, con partenza dalla vecchia stazione di Chiaramonte Gulfi alle 4:30 del mattino. Durante il percorso, gli atleti della Filippide Castle si uniranno, facendo lo stesso tracciato ma con una distanza più breve fino a Punta Secca, con il traguardo posto davanti alla casa di Montalbano. Il primo filippide si prevede arriverà verso le ore 7:00.

La manifestazione è nota per la sua originalità, richiamando le antiche gare sportive dell’Antica Grecia, senza l’uso di tecnologie elettroniche, proprio come si faceva ai tempi. Grazie a questa caratteristica, la Filippide ha guadagnato fama a livello internazionale.

Tra gli atleti partecipanti, ci sarà Enzo Taranto, capitano della Asd No al Doping Ragusa, che è già stato il primo a tagliare il traguardo nel 2017. I vincitori saranno accolti dai rappresentanti dei tre comuni coinvolti e sarà un’occasione per celebrare le manifestazioni sportive come elemento di promozione per l’intera area iblea. La Walking Castello di Donnafugata sarà presente, e molti atleti si cimenteranno in questa disciplina come uno stile di vita sano.

L’appuntamento per questa straordinaria maratona è fissato per domenica 6 agosto, con la partenza dei trecento partecipanti dalla spiaggia di Punta Secca. Le iscrizioni sono ancora aperte al costo di 30 euro per partecipare alla maratona e 18 euro per partecipare alla gara breve. Sarà un evento emozionante e unico nel suo genere, che unisce la passione per lo sport, la storia e la cultura.