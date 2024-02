Si è insediato Giuseppe Drago: fra i problemi scottanti, le lunghe attese al pronto soccorso

Il dottor Giuseppe Drago, classe ’59, è stato nominato Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa e si è insediato oggi. La nomina è stata comunicata tramite decreto dall’Assessorato regionale alla Salute. Drago, precedentemente Direttore sanitario degli Ospedali Riuniti di “Vittoria-Comiso”, aveva già ricoperto il ruolo di Direttore sanitario aziendale dal 1° gennaio 2015 al 28 febbraio 2018.

FRA I PROBLEMI SCOTTANTI, LE LUNGHE ATTESE AL PRONTO SOCCORSO

Tante le problematiche che la sanità iblea deve affrontare. Una fra tutte, la questione del sovraffollamento del Pronto Soccorso. Le lunghe code ormai non si contano in tutti i presidi sanitari della provincia: a Modica, a Ragusa e a Vittoria. Negli anni la situazione è peggiorata e spesso non sono mancati nei pronto soccorso della provincia anche momenti di forte tensione. Ciò che preoccupa di più gli utenti è il fatto che sembra che non vi sia una soluzione a breve termine per gestire il problema. Tuttavia, Drago sembra fiducioso e una delle prime cose di cui intende occuparsi è proprio la questione del “sovraffollamento dei Pronto Soccorso e la riduzione delle liste d’attesa”. Poi, aggiunge: “Più in generale, dobbiamo migliorare l’accessibilità ai servizi sanitari, ad esempio facilitando il pagamento del ticket. Ma anche garantire il bisogno di salute dei cittadini, attraverso una migliore integrazione fra ospedale e territorio, e abbattere la mobilità passiva: all’interno dei nostri presidi, molte branche specialistiche hanno raggiunto picchi d’eccellenza grazie al lavoro incessante di medici e operatori sanitari”.

Il passaggio di consegne è avvenuto questa mattina con il dott. Fabrizio Russo, il cui mandato commissariale si è concluso dopo 13 mesi. In concomitanza con la nomina del nuovo Commissario, per garantire continuità tecnico-gestionale, il Direttore sanitario, dott. Raffaele Elia, e il Direttore amministrativo, dott. Salvatore Torrisi, rimangono nelle rispettive funzioni, in attesa del perfezionamento della procedura di nomina dei Direttori generali.

© Riproduzione riservata