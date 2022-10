Si è insediato al comune di Vittoria l’ispettore inviato dalla regione per la vicenda relativa agli 8 consiglieri

Si è insediato martedì pomeriggio al Comune di Vittoria l’ispettore inviato dalla Regione, Francesco Riela, che dovrà verificare alcune situazioni.



La più importante è quella relativa agli otto consiglieri comunali che non avrebbero avuto i requisiti per entrare in consiglio, su cui vi è anche un’indagine da parte della magistratura (indagini già concluse con la citazione in giudizio di 8 persone, prima udienza fissata a maggio 2023).

Il Commissario lavorerà per 60 giorni.