Si denuda davanti ad una donna in pieno viale Colajanni a Ragusa

Avrebbe fermato una donna con la scusa di chiedere delle informazioni per una specifica località e non appena la donna si è gentilmente avvicinata per fornire le indicazioni richieste, l’uomo si sarebbe con rapidità abbassato pantaloni e mutande per mostrare le parti intime come mamma l’ha fatto. L’episodio sarebbe avvenuto stamani in viale Colajanni a Ragusa. Almeno questo, per sommi capi, il racconto che la donna ha fatto ad una commessa in un negozio in cui si è “rifugiata” per evitare ulteriori problemi.

Si è spaventata ma poi ritrovata la serenità si è lasciata andare anche ad una battuta sarcastica sulle doti dell’uomo. Realtà o racconto… ingigantito? La vicenda è rapidamente passata di bocca in bocca fino a finire stasera al tavolo di una dozzina di donne in un ristorante della città che hanno fatto a loro volta le proprie divertite considerazioni. Al momento non risultano denunce ufficiali. Ed allora, come concluderebbe una famosa serie tv: “baci baci gossip girl”. Foto di repertorio