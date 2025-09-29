Si conclude il Giubileo della Diocesi di Ragusa: Solenne Pontificale di Monsignor La Placa

La Diocesi di Ragusa si prepara a vivere un momento storico: la conclusione del Giubileo Diocesano in occasione del 75° anniversario dalla sua istituzione (1950–2025). L’appuntamento è fissato per mercoledì 1 ottobre 2025, alle ore 19:00, presso la Cattedrale di San Giovanni Battista di Ragusa, con il Solenne Pontificale presieduto dal Vescovo mons. Giuseppe La Placa.

Un evento che rappresenta il culmine di un anno giubilare ricco di iniziative liturgiche, culturali e sociali, che hanno visto il coinvolgimento delle parrocchie, delle associazioni, dei movimenti ecclesiali e di tanti cittadini.

Un anno di fede, memoria e futuro

Il Giubileo, contrassegnato dal logo con il numero 75 e le date 1950–2025, ha offerto l’occasione di riscoprire le radici della Chiesa ragusana, riflettere sul presente e guardare al futuro con speranza.

Il Vescovo Giuseppe, nel corso del suo ministero, ha più volte richiamato l’importanza di una Chiesa che “cammina insieme, che ascolta, che accoglie e che si fa prossima”. Proprio in questo spirito il Pontificale non sarà solo un atto liturgico, ma anche un momento di comunione e rinnovato slancio missionario, inserito in un percorso di cammino sinodale.

Una celebrazione per tutta la comunità

La Diocesi di Ragusa invita fedeli, istituzioni e comunità civile a partecipare al Solenne Pontificale, che rappresenta una tappa fondamentale nella storia ecclesiale locale. Sarà un’occasione per condividere insieme il valore della memoria, dell’identità e dell’impegno comune, testimoniando la continuità di un cammino che unisce generazioni di credenti.

Con la celebrazione del 1° ottobre, la Chiesa ragusana conclude 75 anni di storia e apre uno sguardo verso il futuro, nel segno della fede e della speranza.

