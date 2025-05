Si conclude con il Convegno “Prevenzione Innovativa delle Colture: Il Sistema IoT” il progetto Innovazione Agricola 4.0

Vittoria (RG), 20 maggio 2025 – Si è tenuto oggi, nella cornice fieristica di AgroExpo, a Vittoria (RG), il convegno “Prevenzione Innovativa delle Colture: Il Sistema IoT”, appuntamento che conclude un ciclo di incontri previsti dal progetto Innovazione Agricola 4.0, promosso da Alètheia S.r.l. con il sostegno della Misura 1.2 del PSR Sicilia 2014–2022.

Al centro dell’incontro, le più recenti innovazioni legate all’Internet of Things (IoT) applicate all’agricoltura, con particolare riferimento al monitoraggio intelligente delle colture per la prevenzione di patogeni e la gestione ottimale delle risorse. Relatore principale del convegno è stato il Prof. Andrea Giovanni Caruso dell’Università degli Studi di Palermo, che ha illustrato l’architettura dei diversi sistemi IoT sviluppati anche in ambito scientifico, già illustrati durante le giornate dimostrative e i laboratori ospitati presso le diverse aziende del territorio. A moderare l’incontro la Dott.ssa Eva Spataro, tra i contributi, invece, da segnalare quello del Dott. Davide Ciravolo, agronomo e tecnico esperto.

Il convegno ha riunito agronomi, tecnici, imprenditori agricoli e operatori del settore, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi con esperti e comprendere da vicino il funzionamento di sistemi IoT, sistemi diagnostici portatili e algoritmi predittivi. Tali soluzioni consentono, di fatti, una raccolta dati in tempo reale su parametri chiave come: umidità del suolo, temperatura, umidità relativa e presenza di patogeni.

Tra i punti trattati, il focus sul kit portatile di diagnosi fitopatologica, integrato con una piattaforma digitale, in grado di rilevare direttamente in campo la presenza di agenti patogeni grazie a tecniche molecolari avanzate. Questi strumenti rappresentano un enorme passo avanti verso un’agricoltura predittiva, sostenibile e autonoma, riducendo l’uso di fitofarmaci e l’impatto ambientale.

L’evento ha rappresentato il culmine di un’intensa attività progettuale cha ha visto la realizzazione di numerosi appuntamenti tra laboratori, giornate dimostrative e incontri tematici, con il coinvolgimento diretto di aziende agricole delle province di Ragusa, Siracusa e Caltanissetta. Qui, gli operatori hanno potuto testare sul campo le soluzioni IoT e l’ozonoterapia vegetale, confermandone l’efficacia nella protezione delle colture.

«Concludiamo oggi un percorso che ha dimostrato concretamente come innovazione, formazione e divulgazione possano trasformare il modo di fare agricoltura. – ha commentato Gianni Polizzi, Responsabile progettuale – Le tecnologie IoT e l’ozonoterapia rappresentano il presente e il futuro dell’innovazione in ambito agricolo, ma è fondamentale che siano accompagnate da una puntuale attività di trasferimento delle competenze sul modello di Innovazione Agricola 4.0».

Innovazione Agricola 4.0 è promosso da Alètheia S.r.l., azienda che dal 2005 opera nel settore della formazione e consulenza, offrendo alle imprese e alla PA percorsi di crescita e aggiornamento professionale. Responsabile progettuale di Innovazione Agricola 4.0 è il Dott. Gianni Polizzi, professionista con una lunga esperienza nella ricerca e nell’applicazione di soluzioni innovative per il settore agricolo.

Con un approccio che unisce tecnologia, ricerca e trasferimento di competenze, Innovazione Agricola 4.0 si propone come un modello per il futuro dell’orticoltura, puntando a un’agricoltura più moderna, efficiente e sostenibile.

Tutti i materiali, approfondimenti e aggiornamenti relativi al progetto sono disponibili sul sito ufficiale www.innovazioneagricola40.eu e sui canali social di Innovazione Agricola 4.0.

