Shuma: spettacolo teatrale a Comiso e laboratorio didattico al Museo civico di storia naturale

Sabato 7 ottobre alle 20:00 nel Cortile della Fondazione Bufalino in piazza delle Erbe a Comiso sarà presentato lo spettacolo teatrale Shuma, di e con Peppe Macauda, con il patrocinio dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR).

Una favola, indicata dagli 8 anni in su, nata da un fatto di cronaca: il 18 aprile 2015 c’è un naufragio nel Mar Mediterraneo e il corpo di un ragazzino del Mali viene recuperato con una lodevole pagella cucita all’interno della propria giacca.

LO SPETTACOLO

In Shuma un bambino in fuga dalla sua terra cade in mare da un barcone della speranza: tra mille peripezie ed incontri leggendari il bambino affronterà un viaggio interiore che farà sorgere in lui un dubbio atavico: andare o restare? Lo spettacolo è prodotto da Santa Briganti. L’attività è gratuita fino ad esaurimento posti.

E sempre al Museo civico di storia naturale, l’8 ottobre alle 15.30, si terrà un’interessante iniziativa chiamata “VIAGGI SENZA CONFINI”, accompagnata da un laboratorio didattico per bambini dai 6 ai 12 anni. Questa attività è promossa dal Comune di Comiso e dalla Cooperativa Turi Apara ed è gratuita fino a esaurimento dei posti disponibili.

IL TOUR

Durante la visita guidata, i bambini saranno condotti attraverso le collezioni museali alla scoperta di racconti di fenomeni migratori che si verificano da milioni di anni sulla Terra. Il percorso inizia nella Sala del Quaternario, dove i giovani visitatori potranno esplorare le grandi migrazioni avvenute durante le ere glaciali. Successivamente, verranno affrontate le prime migrazioni umane, con un focus sull’espansione del genere Homo “Out of Africa”.

Il tour museale continuerà nella Sezione Zoologica, dove i bambini potranno conoscere diverse specie animali che compiono viaggi migratori straordinari ogni anno. Sarà dedicata un’attenzione particolare agli uccelli migratori, che sono noti per compiere le migrazioni più lunghe nel regno animale.

Il laboratorio didattico si svolgerà presso l’Aula Didattica del museo e avrà come tema principale gli uccelli migratori. Durante il laboratorio, i bambini giocheranno a simulare il ciclo annuale delle diverse specie di uccelli migratori, imparando le cause che li spingono a migrare, le sfide che affrontano durante i loro viaggi e i comportamenti corretti per proteggere queste specie.

Per partecipare all’attività e al laboratorio, è necessario prenotare chiamando il numero 0932748335 dal martedì al sabato dalle 9:00 alle 17:00. Si consiglia di prenotare il prima possibile poiché l’iniziativa è gratuita fino a esaurimento dei posti disponibili.