Shock nei Caraibi: catamarano affonda con 50 passeggeri a bordo, tra cui bambini e anziani

Momenti di paura nei Caraibi, al largo della Repubblica Dominicana, dove un catamarano da escursione con oltre 50 persone a bordo — tra cui bambini e anziani — è affondato improvvisamente nella baia di Samaná, durante una gita organizzata per i passeggeri della nave da crociera Mein Schiff 1 della compagnia TUI Cruises.

Secondo quanto confermato da un portavoce della compagnia all’agenzia di stampa tedesca DPA, tutti i passeggeri sono stati tratti in salvo in tempo, grazie a un rapido intervento dei soccorsi e delle altre imbarcazioni presenti in zona.

La collisione e i soccorsi in mare

L’incidente è avvenuto domenica durante un’escursione organizzata da un fornitore di servizi esterno alla compagnia. Stando alle prime ricostruzioni, il catamarano avrebbe urtato un oggetto in mare, riportando danni che ne hanno causato l’affondamento in pochi minuti.

Il capitano del catamarano ha immediatamente lanciato l’allarme e contattato le altre imbarcazioni nelle vicinanze per chiedere aiuto.

Le forze della marina dominicana sono intervenute tempestivamente, riuscendo a recuperare tutti i passeggeri — che, fortunatamente, indossavano i giubbotti di salvataggio — e a riportarli in salvo a bordo della nave da crociera.

Le immagini del salvataggio, diffuse online, mostrano scene drammatiche: vacanzieri in mare in preda al panico, mentre vengono tratti in salvo uno a uno dai soccorritori.

La compagnia: “La sicurezza è la nostra priorità”

TUI Cruises ha assicurato che nessuno è rimasto ferito, ma ha confermato di aver attivato supporto psicologico per i passeggeri coinvolti e di aver disposto un risarcimento per l’accaduto.

“La sicurezza dei nostri ospiti è la massima priorità.

Stiamo collaborando con il fornitore del servizio e con le autorità locali per chiarire la dinamica dell’incidente”,

ha dichiarato un portavoce della compagnia.

Nonostante lo spavento, tutti i passeggeri hanno scelto di proseguire la crociera a bordo della Mein Schiff 1, che può ospitare fino a 3.000 persone.

Un incidente sfiorato

Secondo quanto riferito dal portale Travelnews, il catamarano si trovava a pochi chilometri dalla costa quando si è verificata la collisione. Le immagini mostrano chiaramente come si sia evitata per un soffio una tragedia ben più grave.

