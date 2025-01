Sherbeth Festival 2025: Palermo pronta ad accogliere la kermesse del gelato artigianale

Dal 7 al 10 novembre 2025, Palermo ospiterà la nuova edizione dello Sherbeth Festival, l’evento internazionale dedicato al gelato artigianale, che torna nella città siciliana con una serie di novità annunciate durante il Sigep di Rimini. Ancora una volta, il Teatro Massimo sarà il fulcro della manifestazione, con piazza Verdi che si trasformerà in un grande laboratorio a cielo aperto, dove sarà possibile osservare dal vivo la produzione del gelato artigianale.

Un percorso goloso e culturale

Lungo la prima parte di via Maqueda saranno allestiti gli stand con oltre 50 gusti di gelato, frutto della creatività dei maestri gelatieri selezionati. Accanto agli stand, l’area talk e i cooking show vedranno protagonisti chef di fama internazionale, offrendo momenti di intrattenimento e approfondimento.

Gli organizzatori hanno deciso di mantenere novembre come mese della manifestazione, in linea con l’obiettivo di destagionalizzare il turismo. “Eventi come il nostro aiutano Palermo a mantenere vivo il flusso turistico per tutto l’anno,” hanno dichiarato.

Il Procopio Cutò e i maestri gelatieri

Tra i punti salienti del festival, il concorso Procopio Cutò, dedicato al miglior gelato artigianale. Gli organizzatori hanno già avviato le selezioni: fino al 28 febbraio, i maestri interessati potranno candidarsi per entrare nella lista dei 50 partecipanti. I candidati dovranno superare due prove prima di accedere ufficialmente alla competizione.

Il vincitore dello scorso anno, il maestro cinese Bang Gai, sarà parte della giuria del concorso 2025. Nel suo videomessaggio, Gai ha condiviso l’esperienza trasformativa dello Sherbeth, che ha portato un notevole successo alla sua gelateria: “Partecipare a Sherbeth significa entrare in una famiglia e confrontarsi con i migliori professionisti del mondo.”

Novità: il voto del pubblico e il fuori-festival

Una delle novità più attese di quest’anno è il giudizio del pubblico: i visitatori del “villaggio del gelato” potranno votare il loro gusto preferito, con un premio speciale assegnato al gusto più amato.

Inoltre, lo Sherbeth Festival 2025 si arricchisce di un “fuori-festival”, che si terrà in primavera: 15 e 16 marzo a Torino e Milano, il 22 e 23 marzo a Firenze e Roma.

Questi eventi saranno un’anticipazione del festival, con degustazioni e incontri con i maestri gelatieri delle scorse edizioni.

Un evento che celebra la cultura del gelato

Il direttivo dello Sherbeth, composto da Arnaldo Conforto, Giovanna Musumeci, Vittorio Pasquetti e Ruben Pili, sottolinea come il festival rappresenti una celebrazione della cultura del gelato artigianale: “Non è solo un piacere da gustare, ma un simbolo di tradizione, innovazione e incontro tra culture.”

