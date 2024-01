Sfruttati nelle serre di Vittoria. Denunciati due imprenditori agricoli e due coniugi per favoreggiamento

Due imprenditori agricoli sono stati denunciati per sfruttamento del lavoro e due coniugi per favoreggiamento. E’ successo a Vittoria, in un’azienda agricola dedita alla coltivazione degli ortaggi in serra. Durante l’ispezione della polizia e del personale Asp, 4 operai si trovavano a lavoro ma alla vista degli agenti tre di loro hanno cercato di fuggire.

All’interno dell’azienda è stato rilevato che uno degli operai non stava utilizzando alcun dispositivo di protezione individuale, come scarpe antinfortunistiche o guanti protettivi. In seguito agli accertamenti, è emerso che i tre operai fuggiti erano privi del permesso di soggiorno.

LA DENUNCIA



I titolari dell’azienda sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, oltre che per aver impiegato tre stranieri senza permesso di soggiorno. Durante l’ispezione, sono state riscontrate anche gravi carenze igienico-sanitarie, soprattutto negli alloggi destinati all’abitazione degli operai.



Da dichiarazioni rilasciate da uno degli operai presenti, gli agenti hanno scoperto un ulteriore illecito, conducendo a denunce per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina nei confronti di due coniugi. Questi ultimi avevano impiegato un lavoratore appena arrivato in Italia nel 2021, privo del necessario documento di soggiorno, ottenendo un profitto economico ingente per agevolarne l’ingresso nel Paese e ottenere un nulla osta al lavoro stagionale subordinato.

