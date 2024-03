Sfide e prospettive future per le professioni sanitarie. Prima conferenza internazionale venerdì e sabato a Scicli

Le sfide nella sanità con strategie volte a garantire una equa assistenza. Assistenza che sia anche resiliente, termine oggi molto usato per fare intendere la capacità di adattamento, rafforzamento e resistenza in casi di situazioni critiche ed a rischio. Appuntamento venerdì a Scicli dove nella sala Falcone-Borsellino sarà ospitata la 1° conferenza internazionale delle professioni sanitarie. “Trategie globali per un’assistenza sanitaria equa e resiliente. Sfide e prospettive future per le professioni sanitarie” è il tema di questo evento di riflessioni che porterà a Scicli esperti della sanità che parleranno delle sfide delle professioni sanitarie in Italia e nel mondo ma anche di strategie, scenari e problemi che oggi chi vive nel mondo della sanità si trova ad affrontare. Presenti, fra i relatori, il capo dipartimento della salute del Ministero Giovanni Leonardi ed il dirigente del dipartimento per le attività sanitarie della Regione Sicilia Salvatore Requirez. Nel parterre anche Tiziana Frittelli presidente Federsanità, Giuseppe Drago commissario dell’Asp Ragusa, Gaetano Monsù presidente dell’ordine delle professioni infermieristiche di Ragusa, Carlo Vitali presidente dell’ordine dei medici di Ragusa, Pietro Bonomo direttore sanitario ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica e Goffredo Caldarera direttore dell’U.O.C. di chirurgia dell’ospedale Maggiore-Nino Balgieri di Modica. Modera i lavori la giornalista Francesca Cabibbo.

La conferenza, che si svolgerà a Scicli venerdì e sabato, è organizzata dall’Associazione Professione Salute.

Il presidente è Pasquale Iozzo. Presidente della conferenza sarà Gennaro Rocco, fondatore e direttore del “Centro di eccellenza per la cultura e la ricerca infermieristica, docente all’Università di Tor Vergata. In programma la partecipazione di cattedratici e dirigenti provenienti da Italia, Canada, Stati Uniti, Albania. Il convegno è organizzato con la collaborazione dell’Associazione Italiana Stomizzati (A.I.Stom.) ed il patrocinio del comune di Scicli.

Le varie sessioni saranno ospitate nel centro convegni Casa Imbastita. Una sessione curata da A.I.Stom è in programma venerdì mentre le altre sessioni sono in programma venerdì pomeriggio e sabato mattina. “Il confronto tra le professioni sanitarie è essenziale per definire modelli organizzativi efficienti al fine di garantire la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale e consentire il diritto alle cure per tutti i cittadini” spiegano gli organizzatori.

