Settimana nazionale della sclerosi multipla: il comune di Ragusa si illumina di rosso

La Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla, organizzata dall’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) dal 25 maggio al 2 giugno, è un importante appuntamento annuale volto a sensibilizzare e informare il pubblico su questa malattia cronica, imprevedibile e complessa, che colpisce circa 140.000 persone in Italia.

Il 30 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della SM, Ragusa si unisce alla campagna di sensibilizzazione illuminando la facciata del comune di rosso, colore simbolo della lotta alla Sclerosi Multipla.

Inoltre, il primo giugno, durante la Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla, sarà allestito un punto di solidarietà e sensibilizzazione per la SM in piazza Duca degli Abruzzi, angolo piazza Torre, a Marina di Ragusa, dalle 9:30 alle 12:00. Questo evento offre un’opportunità per la comunità locale di informarsi sulla malattia, esprimere solidarietà e sostenere le persone affette da SM.

