Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani, a Ragusa parteciperanno diverse chiese

Anche a Ragusa si celebra la Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani, con il tema dell’anno 2024 “Amerai il Signore Dio tuo e il prossimo come te stesso”. Due eventi sono previsti: il 19 gennaio, alle 19:30, presso la Chiesa Avventista del Settimo Giorno di via Australia a Ragusa, si terrà una preghiera ecumenica. Il 23 gennaio, alle 19:30, presso la chiesa San Domenico Savio di Vittoria, è invece programmato un concerto ecumenico.

LE COMUNITA’ CHE PARTECIPERANNO

Parteciperanno alla Settimana di preghiera sette chiese diverse: la Comunità evangelica Luterana di Sicilia, la Chiesa Avventista di Ragusa, la Chiesa Cristiana Pentecostale di Santa Croce Camerina, la Chiesa Pentecostale Nuova Creazione di Scoglitti, la Chiesa Sabaoth di Vittoria, la Chiesa Ortodossa e la Chiesa Cattolica attraverso la Diocesi di Ragusa, con la partecipazione del vescovo monsignor Giuseppe La Placa al momento di preghiera del 19 gennaio.

La novità di quest’anno è rappresentata dal “concerto ecumenico”, un’occasione per celebrare la comunione tra diverse chiese e rendere lode a Dio insieme. Francesca Cabibbo e l’équipe dell’Ufficio diocesano Ecumenismo e Dialogo interreligioso sottolineano l’importanza di partecipare a questi appuntamenti, vivendo momenti di fraternità con le diverse chiese cristiane nella zona. Invitano soprattutto i giovani a partecipare al concerto ecumenico del 23 gennaio, sottolineando l’importanza di incontrarsi e riconoscersi come fratelli, nonostante le differenze confessionali. La diversità delle fedi è vista come una ricchezza, e il dialogo fraterno è considerato fondamentale per avviare nuovi percorsi di conoscenza e costruire un’umanità nuova basata sui valori di rispetto e fraternità.